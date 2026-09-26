Incidente sul lavoro a Marcianise, Antonio Coletta muore schiacciato dal bobcat a 21 anni

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Un operaio di 21 anni, Antonio Coletta, ha perso la vita in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto a Marcianise (Caserta), in un cantiere stradale dove erano in corso lavori per la posa della fibra ottica; il giovane lavoratore sembra sia stato investito da un bobcat in fase di manovra.

Sul posto i poliziotti del Commissariato e il personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Caserta per le indagini.

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Sull’incidente interviene la Cgil di Caserta: “In questa provincia il contatore delle morti sul lavoro continua drammaticamente ad aggiornarsi. Dietro ogni numero c’è una persona, una famiglia, una comunità, colleghi che dovranno convivere con quello che è accaduto. E ogni volta ci ritroviamo a pronunciare le stesse parole: dolore, cordoglio, sicurezza, prevenzione, accertamento delle responsabilità. Ma le parole, senza interventi concreti, non salvano nessuno”.