Incidente sulla Napoli-Salerno, automobilista muore stroncato da un malore

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Tragedia questa mattina sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, dove un uomo di 80 anni è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era alla guida della sua auto. L’episodio si è verificato poco dopo la barriera di Nocera, nei pressi del casello di Angri Sud. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe perso il controllo della vettura in seguito al malore, provocando anche un lieve incidente stradale. Non è ancora chiaro se siano rimasti coinvolti altri veicoli o se l’auto abbia urtato le barriere laterali.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, e un equipaggio della Croce Azzurra. I sanitari hanno tentato di soccorrere l’ottantenne, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto. Gli agenti stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’incidente e gestire la viabilità nel tratto autostradale interessato.

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