Infortunio durante una partita di calcetto per Manna, operato al tendine d’Achille

PUBBLICITÀ

Alla pesante tegola dell’infortunio di Romelu Lukaku, fermato da una lesione al retto femorale durante l’amichevole con l’Olympiacos, si è aggiunto un imprevisto davvero singolare: a fermarsi, questa volta, è stato il direttore sportivo Giovanni Manna.

Durante una partita di calcetto, il dirigente ha riportato un serio problema al tendine d’Achille, che ha reso necessario un intervento chirurgico. Operato dal dottor Ugo Camilleri presso la clinica Ruesch, l’intervento è perfettamente riuscito e Manna sarà presto dimesso. Potrà così raggiungere la squadra a Reggio Emilia, in occasione dell’esordio di campionato contro il Sassuolo, seppur aiutandosi con le stampelle.

PUBBLICITÀ

Nemmeno l’operazione, però, ha rallentato il suo lavoro: il direttore sportivo ha infatti continuato a occuparsi di mercato direttamente dal letto della clinica, con l’obiettivo di mettere a disposizione di Conte un nuovo attaccante che possa sopperire all’assenza di Lukaku. Il tempo a disposizione non manca: la finestra di mercato resterà aperta fino al 1° settembre.