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Inseguimento ad alta tensione tra le strade del centro storico di Napoli. Protagonisti di una lunga serie di manovre azzardate una coppia di centauri che, in sella a uno scooter, ha provato a sottrarsi a un controllo di polizia. A riportarlo, Il Mattino.

Inseguimento ad alta tensione in centro a Napoli, scooter si schianta contro la volante

Ne è nata una folle corsa nel traffico di via Foria, terminata davanti all’ingresso del Giudice di pace, quando una volante dell’Ufficio prevenzione generale è riuscita a sbarrare la strada ai fuggitivi.

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L’impatto è stato piuttosto violento, tanto che sia la volante sia lo scooter Honda dei sospettati hanno riportato danni seri. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi di rito e per gestire la viabilità. Il traffico lungo tutta via Foria è infatti andato in tilt a partire dal Museo Archeologico Nazionale, in direzione di piazza Carlo III.

I due centauri, entrambi originari del rione Sanità, si trovano ora negli uffici dell’Ufficio prevenzione generale. Stando ai primi accertamenti, lo scooter utilizzato per la fuga non sarebbe stato assicurato.