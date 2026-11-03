Incendio nel cantiere in piazza a Boscotrecase, bobcat divorato dalle fiamme

Fiamme nella serata di ieri, lunedì 2 novembre, a Boscotrecase in un cantiere. I carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti in piazza Sant’Anna per un incendio. A prendere fuoco un “bobcat” che si trovava all’interno del cantiere allestito per i lavori di restyling della piazza.
Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco mentre il mezzo è andata distrutto. Indagini in corso da parte dei militari.
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Paura, nella mattinata di domenica 1 novembre, ai Ponti Rossi dove un appartamento di un edificio di recente costruzione è andato in fiamme per cause ancora da accertare.
Sul posto si sono subito recati uomini della polizia municipale e dei vigili del fuoco, quest’ultimi impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. In tutta la zona si è diffuso l’odore acre causato dalle fiamme e dalla colonna di fumo nero fuoriuscita dall’appartamento interessato. Traffico in tilt per diverse ore nella zona.