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Incendio nel cantiere in piazza a Boscotrecase, bobcat divorato dalle fiamme

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Incendio nel cantiere in piazza a Boscotrecase, bobcat divorato dalle fiamme
Incendio nel cantiere in piazza a Boscotrecase, bobcat divorato dalle fiamme
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Fiamme nella serata di ieri, lunedì 2 novembre, a Boscotrecase in un cantiere. I carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti in piazza Sant’Anna per un incendio. A prendere fuoco un “bobcat” che si trovava all’interno del cantiere allestito per i lavori di restyling della piazza.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco mentre il mezzo è andata distrutto. Indagini in corso da parte dei militari.

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Paura, nella mattinata di domenica 1 novembre, ai Ponti Rossi dove un appartamento di un edificio di recente costruzione è andato in fiamme per cause ancora da accertare.

Sul posto si sono subito recati uomini della polizia municipale e dei vigili del fuoco, quest’ultimi impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. In tutta la zona si è diffuso l’odore acre causato dalle fiamme e dalla colonna di fumo nero fuoriuscita dall’appartamento interessato. Traffico in tilt per diverse ore nella zona.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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