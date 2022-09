L’Accademia delle future stelle del make up protagonista sul “red carpet” di Venezia

Che lavoro beauty c’è prima di un red carpet? E come si rendono magnifiche le sue protagoniste? Della 79ª Mostra del Cinema di Venezia, sappiamo i segreti di trucco. Da chi le star le prepara per tante di queste occasioni ufficiali.

Come disse Sophia Loren, per affrontare un red carpet come quello della Mostra del Cinema di Venezia, «Non c’entrano i vestiti o le scarpe,ma come si brilla». Stelle si diventa, riuscire a catturare la luce (dei flash) è la chiave: il trucco ci mette del suo, comprese magie.

In tal proposito abbiamo sentito chi si è occupato dei beauty look delle ospiti in Laguna: la “Enif, Makeup Academy”.

«La “Enif Makeup Academy” – dichiara la titolare Susanna Savarese – è presente alla Mostra del Cinema di Venezia per rendere al meglio il look delle star che percorrono il tappeto rosso. Oltre a questa occasione la nostra Accademia è presente anche alla Fashion Week di Milano, e in tante altre occasioni nazionali ed internazionali».

La Enif si trova a Napoli in via Foria ed offre un percorso professionale con 8 insegnanti suddiviso per competenze. L’Accademia garantisce la partecipazione come truccatori ai backstage delle più importanti sfilate di moda, a spettacoli, set televisivi e cinematografici, ad eventi e shooting moda.

«In questo periodo siamo presenti a Venezia – ribadisce Susanna Savarese – ma saremo al concerto di Andrea Bocelli, poi sulla Croisette a Cannes, portiamo le nostre ragazze in contesti capaci poi di proiettarle in un mondo del lavoro di un certo livello».

L’accademia nasce dal sogno di Susanna Savarese, giovane imprenditrice napoletana con la passione per il makeup. È lei la fondatrice – nel 2000 – di una accademia che offre un percorso completo a 360 gradi. Nel maggio del 2009 ha fondato il suo secondo istituto di bellezza.

Il suo ultimo successo è il progetto “Enif Make Up Academy per le nuove stelle del trucco”. Una scuola che da due anni sta riscuotendo un grandissimo successo sia locale che nazionale!

«Altra cosa interessante del corso – conclude la Savarese – è la possibilità che diamo agli iscritti a partecipare a masterclass che avvengono a Dubai o Parigi per far sì che gli allievi possano apprendere anche tecniche di trucco internazionali. Queste esperienze internazionali servono per prepararci ad eventi proprio come la Mostra di Venezia truccando attori, registi, sceneggiatori influencer, musicisti: tutti quelli che sono i diversi partecipanti ai carpets. Potete seguire tutto sui nostri canali social ig: @enifacademy e @susannaenif e sul nostro sito web https://enifmakeupacademy.it. Intanto ci prepariamo al prossimo appuntamento in calendario: l’ambitissima “Fashion Week” di Milano dove saremo con le nostre ragazze dal 23 al 26 settembre. Ringrazio tutte le allieve dell’accademia che hanno partecipato all’evento, le tutor della scuola Sarah Marzeglia, Alessandra Brancaccio e Noemi Di Giorgio, il consulente marketing Andrea Taglialatela, la manager Alessia Santoro. Ringraziamo anche chi ha curato il look del red carpet, Titty Passaro, che ha curato tutta l’immagine, Quintino boutique per l’abito, Sarah Marzeglia per il MakeUp e Maurizio Robustelli per il parrucco».