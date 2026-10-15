Lacrime a Frattamaggiore, addio all’avvocatessa Maria De Rosa

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L’area nord di Napoli piange la scomparsa dell’avvocata Maria de Rosa, morta a soli 55 anni. Era molto nota in città anche per i suoi legami familiari e l’impegno civico: era infatti tra i proprietari dello storico cinema teatro De Rosa e moglie di Pasquale Del Prete, candidato sindaco alle recenti elezioni. De Rosa aveva inoltre ricoperto la carica di assessore al bilancio all’interno dell’amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco Pasquale Fuccio a Casoria. Il rito funebre sarà celebrato domani, venerdì 16 ottobre, alle ore 15:30, nella Basilica di San Sossio a Frattamaggiore.

Le dediche per Maria De Rosa

“Ciao Maria. Resterai nei ricordi di chi ti ha conosciuto così come sei stata: allegra, sorridente, arguta, intelligente.

Non dimenticherò mai i nostri scambi, sempre sul filo dell’ ironia, sempre divertenti e sempre con il sorriso.

Quello, il tuo sorriso, lo conserverò“, così la ricorda Vincenzo.

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“In momenti come questo non ci sono parole capaci di alleviare un dolore così grande. Come amico prima di tutto, mi stringo con tutto il cuore a Pasquale del Prete consigliere comunale per la dolorosa perdita della sua amata moglie Maria.

​A te, Pasquale, a tuo figlio e a tutta la famiglia Del Prete – De Rosa, invio il mio abbraccio più forte e le mie più sincere condoglianze. Vi sono vicino con tutto il mio affetto. ​Le esequie si terranno venerdì 16 ottobre, alle ore 15:30, presso la Basilica Pontificia di San Sossio Levita e Martire. Un pensiero speciale e una preghiera per la cara Maria“, scrive Salvatore.

“L’ organizzazione GEA esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’Avv. Maria De Rosa, moglie del consigliere e amico Pasquale Del Prete. Ci stringiamo con affetto a Pasquale, al figlio Nicolò e a tutti i familiari, porgendo le nostre più sentite condoglianze“.