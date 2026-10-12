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Sta facendo il giro dell’Italia intera il video pubblicato sui social dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, inviatogli da un cittadino. Il filmato mostra due giovani intenti a raccogliere pietre da terra per poi lasciarle cadere dalla panoramica terrazza di Posillipo verso le sottostanti “Tredici scese” di Sant’Antonio. Un gesto folle e dalla pericolosità inaudita che avrebbe potuto colpire automobilisti, scooteristi o passanti in transito, col rischio concreto di provocare una tragedia.

Lanciano pietre dal Belvedere di Posillipo lungo la strada: “Lo fanno per divertimento”

“Ci troviamo di fronte all’ennesima dimostrazione di una deriva violenta e di un’incoscienza giovanile in costante e preoccupante aumento”, ha detto il deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli. “Lanciare pietre da un punto panoramico verso una strada sottostante non è una bravata o una goliardata, ma un atto criminale che mette a repentaglio la vita di persone innocenti. I responsabili di questo gesto insensato devono essere individuati rapidamente, atteggiamenti simili non possono e non devono restare privi di conseguenze. Occorre far comprendere a questi giovani, e alle rispettive famiglie, che la strada non è un’arena dove dare sfogo a follia e prepotenza”. Conclude il deputato Borrelli.

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Che poi prosegue: “Questi comportamenti criminali sono del tutto inaccettabili, mettono a repentaglio la vita delle persone e la vivibilità di un intero quartiere. Lanciati da quell’altezza, quei massi sono vere e proprie armi improprie capaci di uccidere. Non possiamo permettere che Posillipo e le Rampe di Sant’Antonio restino alla mercé di violenti, baby gang e abusivi che provano a mangiarsi la città un pezzo alla volta. Chiediamo con urgenza l’installazione capillare di telecamere di videosorveglianza, una presenza fissa delle forze dell’ordine e controlli stringenti per identificare i responsabili e ripristinare la legalità. Napoli non può essere ostaggio dell’inciviltà e dell’arroganza criminale”.

A distanza di poche ore dal primo filmato, diventato un caso nazionale, emerge un nuovo sconcertante video sul lancio di pietre dalla terrazza panoramica di Posillipo. Girate dal basso, dall’interno di un’abitazione, le immagini mostrano con agghiacciante nitidezza la gravità dell’atto: pesanti sassi che volano per oltre dieci metri verso la strada sottostante, con il serio rischio di uccidere qualcuno.