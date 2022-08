Morte della piccola Lavinia, scatta l’indagine sulla statua

Il padre di Lavinia subito ha trasportato la piccola in ospedale, senza attendere l’arrivo dei soccorsi. Sul terribile incidente sono in corso accertamenti da parte delle autorità tedesche, che hanno ascoltato la coppia e i gestori della struttura alberghiera al fine di ricostruire l’accaduto. I genitori della bimba sono poi rimasti in Germania per ultimare gli adempimenti necessari. Sull’incidente sono in corso accertamenti. Secondo le prime informazioni, la statua non sarebbe stata ancorata al suolo ed è caduta addosso a Lavinia mentre giocava.

LE PAROLE DI CORDOGLIO

“A volte le parole non bastano ad esprimere il nostro dolore e lo sgomento, davanti a qualcosa che accade e che non si riesce a spiegare. Tutta la comunità del Formez è profondamente addolorata per il grave lutto che ha colpito la famiglia della nostra Valentina Poggi. Una tragica fatalità ha portato via la piccola e innocente Lavinia. A Valentina, a suo marito Michele, a tutti i parenti, agli amici e a coloro che la conoscevano, vanno le nostre sincere condoglianze, la nostra vicinanza e un grande abbraccio. Il loro dolore è anche il nostro”. Molti i messaggi di cordoglio. “E’ cambiata la nostra vita”, ha detto l’avvocato Trematerra ad uno dei suoi amici e colleghi che lo ha chiamato per avere conferma della terribile notizia.