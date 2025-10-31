PUBBLICITÀ
HomeCronacaParte da Qualiano per bruciare la casa dell'ex suocera, 45enne denunciata
Parte da Qualiano per bruciare la casa dell’ex suocera, 45enne denunciata

Di Redazione Internapoli
È stato l’intervento dell’ex genero a evitare che benzina e un fiammifero avviassero un incendio catastrofico. Solo per un caso che una 45enne di Qualiano ha provato a bruciare la casa della ex suocera, il giorno del suo decimo anniversario di matrimonio, ormai finito. Succede a Lettere, comune a pochi chilometri da Castellammare e Gragnano.

Le telecamere riprendono la 45enne estrarre dalla borsa una tanica, cospargere la porta di liquido infiammabile e sfregare un fiammifero. Il tentativo della 45enne, scongiurato dall’arrivo dell’ex genero, è finito all’attenzione dei carabinieri della stazione locale. Secondo quanto finora accertato, i motivi sarebbero riconducibili a vecchie acredini familiari, sfociate in denunce reciproche. Identificata, la donna è stata denunciata per tentato incendio.

