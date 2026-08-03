Schianto lungo la via Appia, muore il motociclista Vittorio

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Il tragico schianto è avvenuto sulla via Appia, nei pressi di un’attività commerciale a Pignataro Maggiore: la moto condotta da Vittorio Rauccio si sarebbe scontrata con una Fiat Panda. A causa del violento impatto, il 50enne è stato sbalzato per diversi metri prima di rovinare a terra. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 50enne residente a Curti.

Sull’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Capua. La salma della vittima è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Caserta per gli accertamenti del caso. Anche il conducente della Fiat Panda ha riportato lesioni ed è stato trasportato all’ospedale civile di Caserta.

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Profondo cordoglio è stato espresso dal sindaco Antonio Raiano: “La comunità di Curti è profondamente addolorata per la tragica scomparsa di Vittorio. Era una persona perbene, educata, riservata e sempre disponibile, che partecipava con discrezione alla vita del paese. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini, esprimo le più sincere condoglianze e un affettuoso abbraccio ai suoi familiari.”