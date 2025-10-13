PUBBLICITÀ
HomeCronacaLocale abusivo e riciclaggio a Scampia, pezzi di auto e moto sotto...
CronacaCronaca locale

Locale abusivo e riciclaggio a Scampia, pezzi di auto e moto sotto sequestro

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Locale abusivo e riciclaggio a Scampia, pezzi di auto e moto sotto sequestro
Locale abusivo e riciclaggio a Scampia, pezzi di auto e moto sotto sequestro
PUBBLICITÀ
Gli agenti dell’Unità Operativa Scampia della Polizia locale, con i Carabinieri della Stazione di Marianella ed il supporto tecnico di personale della Napoli Servizi, hanno scoperto un manufatto abusivo in via Emilio Scaglione ed un’attività illecita di presunto riciclaggio di parti di veicoli. La struttura in muratura, con pareti di cemento intonacate ed un cancello frontale, è stata realizzata sul marciapiede senza alcuna autorizzazione ed è stata sottoposta a sequestro preventivo.
Nel corso della stessa operazione, in un locale adiacente e nelle aree di pertinenza del complesso edilizio pubblico, gli agenti hanno rinvenuto centinaia di componenti di veicoli, tra cui bauletti di motocicli, paraurti, fari ed altri accessori automobilistici, di cui non è stato possibile accertare la provenienza. Di tali materiali è stato disposto il sequestro probatorio per sospetto riciclaggio. Per entrambi i sequestri è stata redatta una comunicazione di notizia di reato a carico di ignoti e saranno trasmesse le opportune segnalazioni agli uffici comunali competenti per la tutela del patrimonio.
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati