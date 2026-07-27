Dramma lungo la Cilentana, Luigi muore dopo lo schianto

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Luigi Viscovo è morto mentre la moglie, che si trovava a bordo della moto con lui, è rimasta gravemente ferita in seguito al tamponamento da parte di un’auto all’interno della galleria Starze, lungo la strada statale 18 Cilentana, nel territorio di Vallo della Lucania. Sul posto ieri è giunto il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilità allo scopo di ripristinare la regolare circolazione.

Il cordoglio per Luigi Viscovo

“La tragica scomparsa del caro amico Luigi Viscovo mi ha scosso profondamente. Luigi era una persona perbene, seria e stimata da tutti, e la sua improvvisa assenza lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità ebolitana. Per me e per la mia famiglia era molto più di un volto noto: era un amico fraterno di mio padre, un legame prezioso nato e coltivato fin dai tempi della loro giovinezza. In questo momento di grande dolore, desidero stringermi con affetto ai suoi cari. Alla famiglia tutta giungano le mie più sentite e sincere condoglianze. Che la terra ti sia lieve, Luigi”, ha scritto il consigliere comunale Francesco Giusti

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