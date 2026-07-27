Panico all’ASL di Villaricca, uomo si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco

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Momenti di paura questa mattina alla sede ASL di Villaricca in Corso Italia. Un uomo di 61 anni, in stato di agitazione, ha minacciato di darsi fuoco e avrebbe cosparso di liquido infiammabile i locali della struttura sanitaria e sé stesso. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, che hanno immediatamente evacuato l’edificio. A riportare la notizia in anteprima, Teleclub Italia.

L’uomo era con una tanica di benzina e un accendino e sarebbe stato già bloccato da un dipendente prima di essere consegnato ai militari dell’Arma. Non ci sarebbero stati incidenti. Il 61enne avrebbe agito per protestare contro la mancata somministrazione di terapie mediche al figlio 30enne (paziente oncologico). Un disservizio causato dall’assenza del medico che lo aveva in cura.

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I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno denunciato per interruzione pubblico servizio e lesioni a personale sanitario madre e figlio di 55 e 35 anni.

I due si sono presentati presso l’Asl Napoli 3 di Palma Campania e chiesto al medico di turno una ricetta per farmaci non prescrivibili. Al rifiuto del personale sanitario, l’uomo e la donna, secondo quanto ricostruito dai militari, hanno insultato e aggredito due medici e la guardia giurata intervenuta per separarli. Identificati, i due sono stati denunciati.

Le vittime sono state visitate presso il pronto soccorso dell’ospedale di Nola e dimesse con prognosi di 3 (i medici) e 5 giorni (guardia giurata).