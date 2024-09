Dal gol al Maradona alla gita con Mertens: il weekend napoletano di Lukaku

PUBBLICITÀ

Gol all’esordio e visita della città di Napoli, cosa c’è di meglio per Romelu Lukaku, che dopo aver avviato la rimonta con il Parma, si è gustato una parte delle meraviglie di Napoli insieme a Dries Mertens?

Ciro approfitta di ogni piccola pausa per tornare nella città che lo ha adottato ed ha voluto passare una giornata con l’amico ed ex compagno di nazionale appena trasferitosi all’ombra del Vesuvio. A darne notizia è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, dove si legge che “i due hanno uno splendido rapporto e sono stati compagni di nazionale per tanti

anni: ieri hanno trascorso la giornata insieme, a quanto pare a spasso per il Golfo,

un bagno e un giro ad ammirare le bellezze con vista sul mare”.

Insomma, per Big Rom non poteva esserci weekend migliore, dal gol al Maradona al relax con Mertens. Un riposo già terminato per il centrvanti belga che, come annunciato da Antonio Conte, sarà al lavoro già da oggi per acquisire la forma migliore e far sognare i tifosi napoletani.

