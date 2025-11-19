PUBBLICITÀ
HomeCronacaLutto a Scampia per Luisa Chierchia, addio all'attivista del Cantiere 167
CronacaCronaca locale

Lutto a Scampia per Luisa Chierchia, addio all’attivista del Cantiere 167

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Lutto a Scampia per Luisa Chierchia, addio all'attivista del Cantiere 167
Lutto a Scampia per Luisa Chierchia, addio all'attivista del Cantiere 167
PUBBLICITÀ

Un’attivista del Movimento di Lotta – Disoccupati “7 Novembre” è morta improvvisamente nelle scorse ore. Si chiamava Luisa Chierchia e negli ultimi anni aveva partecipato alle iniziative del Cantiere 167 di Scampia, prendendo parte alle mobilitazioni per il diritto al lavoro e alle battaglie sociali del gruppo.

La notizia è stata diffusa dal Movimento con un messaggio di cordoglio in cui i compagni ricordano il suo impegno e la sua presenza alle attività del collettivo. Era mamma di due bambine di 5 e 1 anno. “Ci stringiamo attorno al dolore dei familiari, degli amici e di tutti quanti noi. Non sarai mai dimenticata. Continueremo a lottare anche per te”, si legge nella nota.

PUBBLICITÀ

I funerali si sono tenuti oggi, mercoledì 19 novembre, alle 11 nella chiesa di San Ciro, a Cavalleggeri.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati