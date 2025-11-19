Lutto a Scampia per Luisa Chierchia, addio all’attivista del Cantiere 167

PUBBLICITÀ

Un’attivista del Movimento di Lotta – Disoccupati “7 Novembre” è morta improvvisamente nelle scorse ore. Si chiamava Luisa Chierchia e negli ultimi anni aveva partecipato alle iniziative del Cantiere 167 di Scampia, prendendo parte alle mobilitazioni per il diritto al lavoro e alle battaglie sociali del gruppo.

La notizia è stata diffusa dal Movimento con un messaggio di cordoglio in cui i compagni ricordano il suo impegno e la sua presenza alle attività del collettivo. Era mamma di due bambine di 5 e 1 anno. “Ci stringiamo attorno al dolore dei familiari, degli amici e di tutti quanti noi. Non sarai mai dimenticata. Continueremo a lottare anche per te”, si legge nella nota.

I funerali si sono tenuti oggi, mercoledì 19 novembre, alle 11 nella chiesa di San Ciro, a Cavalleggeri.