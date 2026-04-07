Lutto all’Istituto Pascale, addio alla direttrice amministrativa Nelly Farinari

PUBBLICITÀ

Un mese ancora e avrebbe raggiunto la pensione, chiudendo un lungo percorso professionale costruito con dedizione e umanità. Invece, il destino ha anticipato quel momento, lasciando un vuoto profondo all’interno dell’Istituto Pascale. È scomparsa Nelly Farinari, direttrice della struttura amministrativa della ricerca, figura storica dell’ospedale napoletano.

Per oltre tre decenni Farinari ha rappresentato molto più di un ruolo dirigenziale. Chi ha lavorato al suo fianco la descrive come una presenza costante, affidabile, capace di coniugare competenza e attenzione verso le persone. Un punto di equilibrio in un ambiente complesso come quello della ricerca sanitaria, dove rigore e sensibilità devono convivere ogni giorno. Negli ultimi tempi le condizioni di salute avevano reso il cammino più difficile, ma – raccontano dall’Istituto – non era mai venuto meno il tratto che la contraddistingueva: “sempre disponibile, sempre attenta”, con “un sorriso pronto anche quando sorridere era difficile”.

PUBBLICITÀ

La notizia della sua scomparsa ha attraversato rapidamente i corridoi del Pascale, lasciando spazio a un silenzio carico di commozione. Colleghi e collaboratori ricordano una professionista capace di “esserci davvero”, non solo nei momenti ordinari ma soprattutto in quelli più complessi, quando il lavoro si intreccia con le fragilità umane.

Il management e tutto il personale dell’Istituto hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia, stringendosi attorno al marito Bruno e al figlio Gaetano in un momento di grande dolore. Con la scomparsa di Nelly Farinari, il Pascale perde una delle sue figure più rappresentative. Resta il segno di un impegno portato avanti con discrezione, competenza e, soprattutto, con una rara capacità di prendersi cura degli altri anche dietro una scrivania.