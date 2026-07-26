Madre e figlio scatenano guerriglia all’ASL nel Napoletano per “colpa” di farmaci non prescrivibili

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I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno denunciato per interruzione pubblico servizio e lesioni a personale sanitario madre e figlio di 55 e 35 anni.

I due si sono presentati presso l’Asl Napoli 3 di Palma Campania e chiesto al medico di turno una ricetta per farmaci non prescrivibili. Al rifiuto del personale sanitario, l’uomo e la donna, secondo quanto ricostruito dai militari, hanno insultato e aggredito due medici e la guardia giurata intervenuta per separarli. Identificati, i due sono stati denunciati.

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Le vittime sono state visitate presso il pronto soccorso dell’ospedale di Nola e dimesse con prognosi di 3 (i medici) e 5 giorni (guardia giurata).