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Madre e figlio scatenano guerriglia all’ASL nel Napoletano per “colpa” di farmaci non prescrivibili

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Madre e figlio scatenano guerriglia all'ASL nel Napoletano per
Madre e figlio scatenano guerriglia all'ASL nel Napoletano per "colpa" di farmaci non prescrivibili
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I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno denunciato per interruzione pubblico servizio e lesioni a personale sanitario madre e figlio di 55 e 35 anni.

I due si sono presentati presso l’Asl Napoli 3 di Palma Campania e chiesto al medico di turno una ricetta per farmaci non prescrivibili. Al rifiuto del personale sanitario, l’uomo e la donna, secondo quanto ricostruito dai militari, hanno insultato e aggredito due medici e la guardia giurata intervenuta per separarli. Identificati, i due sono stati denunciati.

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Le vittime sono state visitate presso il pronto soccorso dell’ospedale di Nola e dimesse con prognosi di 3 (i medici) e 5 giorni (guardia giurata).

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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