Colpo di scena al Riesame nell’inchiesta sugli affari delle cosche partenopee nelle carceri e dell’estorsione a Emanuele De Pasquale. Gaetano Vaccaro, cognato del boss di Fuorigrotta Vitale Troncone, si è visto cancellare dal Tribunale della libertà, l’ordinanza di custodia cautelare eseguita a suo carico lo scorso 20 ottobre. Vaccaro, difeso dagli avvocati Antonio Abet e Andrea Lucchetta, ha potuto così lasciare il carcere di Secondigliano. In particolare a Vaccaro veniva contestata la partecipazione ad un’estorsione di 10mila euro per recuperare i debiti di gioco di Emanuele De Pasquale (poi divenuto collaboratore di giustizia). I due legali hanno dimostrato l’assoluta estraneità di Vaccaro alle accuse mossegli. I due penalisti hanno evidenziato che Vaccaro non abbia avuto alcuna condotta illecita: in alcuni video il cognato del boss avrebbe soltanto passato degli auricolari al padre di De Pasquale per permettergli di parlare con Troncone e dunque Vaccaro non avrebbe preso alcun denaro dall’uomo. La decisione su Vaccaro fa crescere adesso l’attenzione sul prossimo giudizio del Riesame su Giuseppe Troncone, ‘perno’ dell’inchiesta della Dda.
Mala di Fuorigrotta, fuori il cognato del ras Troncone
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