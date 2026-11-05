Spari dopo la lite con i clienti, 27enne ferito fuori al bar a Boscoreale

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Questa notte, un 27enne è stato ferito al fianco destro da un colpo d’arma da fuoco a Boscoreale. Sarebbe accaduto in via Parrella, nei pressi di un bar, dopo una lite con alcuni clienti. Le motivazioni sono ancora sconosciute. L’uomo si trova in ospedale a Boscotrecase e non è in pericolo di vita. Intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. Indagini in corso per chiarire dinamica.