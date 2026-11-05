Omicidio nel Salernitano, 25enne ucciso con un colpo di pistola alla testa dopo la lite

Tragedia nella serata di ieri a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, dove un giovane di 25 anni è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. La vittima è Said Osseili, cittadino marocchino incensurato, trovato senza vita intorno alle 22 davanti al cancello della propria abitazione, in via Barizzo Foce Sele. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell’omicidio ci sarebbe una violenta lite con un connazionale, che avrebbe estratto una pistola facendo fuoco contro il 25enne. Dopo aver sparato, l’aggressore si sarebbe allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce nel buio. Sull’asfalto sono stati recuperati tre bossoli e l’arma utilizzata per uccidere il giovane. Elementi ora al vaglio degli investigatori, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e soprattutto il movente del diverbio degenerato nel sangue. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa e i carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli. Informato il magistrato di turno della Procura di Salerno, è stato disposto l’esame esterno della salma da parte del medico legale. Il corpo del 25enne è stato successivamente trasferito all’obitorio dell’ospedale di Eboli, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per individuare il responsabile e chiarire le ragioni dell’omicidio.