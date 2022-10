Maledetta terra dei fuochi, grande dolore a Giugliano per la morte di Ines

Grande dolore a Giugliano per la morte di Ines, 46enne giuglianese molto conosciuta in città per la sua attività di sarta e atelier. La donna è stata stroncata da un terribile male. Tanti i messaggi sui social per la giovane madre. “Purtroppo sono sempre le persone migliori ad andar via, quelle più allegre più solari… questo è il ricordo che avro’ di te, l’ abito dei miei sogni e il tuo splendido sorriso.. resterai nel cuore di tutti noi e ti ricorderemo sempre cosiì DAI FORZA AI TUOI CARI”

“Queste notizie mi lasciano così senza fiato senza parole sono veramente scioccata buon viaggio Ines Atelier ricorderò per sempre il tuo sorriso e la tua dolcezza”

Ines Atelier Amica mia non ci posso credere….Non doveva andare così la vita è ingiusta prende sempre le persone più belle….Il signore sa scegliere i suoi angeli. Voglio ricordarti così sorridente, pazzarella, buona disponible, altruista, l amica che c’è sempre. Le nostre lunghe chiacchierate e confidenze che ci siamo fatte resteranno per sempre dentro me. Hai realizzato l abito dei sogni per Flavia, l hai accontenta nelle sue richieste era felicissima quel giorno quando l abbiamo ritirato…Un abito che conserverò con tanto affetto perché ha un valore in più oggi…Flavia ti disse ” il prossimo abito me lo realizzerai per i miei 18 anni ” Non ho parole. Ho solo il cuore a pezzi. Veglia sulla tua famiglia e sulle tue principesse”.

“Vogliamo salutarla con questa foto con un suo angioletto,con grande affetto e enorme dispiacere… Ines atelier che ha realizzato con amore e passione tanti abiti per gli angioletti della Madonna della Pace,lascia questa Terra per raggiungere il paradiso… La pagina esprime le più sentite condoglianze alla sua famiglia .. Riposa in pace”