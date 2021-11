Maltempo su Napoli, ‘cascata’ d’acqua scende giù dalle scale nel centro città

Ancora una volta Napoli invasa dall’acqua a causa del maltempo. Tanti i fiumi artificiali formatisi in strada a seguito del nubifragio di oggi. Tra le situazioni più critiche quella in corso Umberto I, con l’acqua scesa da alcune scale pubbliche sulla strada sottostante. Difficoltà a transitare di auto e moto, rimasti impantanati.

Due alberi crollati giorni fa a causa del maltempo

[ARTICOLO 8 NOVEMBRE 2021]. Pericolo scampato per un pelo questa mattina in piazza Cavour, a causa della caduta di un grosso albero. L’alto fusto è infatti finito su un’auto parcheggiata, danneggiandola. Fortuna ha voluto che all’interno dell’abitacolo non ci fosse nessuno, ma la paura ha fatto capolino tra i presenti. A determinare la caduto dell’albero, come spesso accade in città in situazioni simili, la veemenza del vento e della pioggia dovuta al maltempo che in queste ore stanno flagellando anche Napoli. L’area è stata isolata per permettere le operazioni di rimozione degli alberi e l’eliminazione dei danni provocati. «Solo per un caso nessuno si è fatto male, un vero e proprio miracolo» hanno affermato alcuni dei presenti alla scena.

Anche al quartiere Vomero si è assistita a una scena simile, con un albero caduto in strada. Alla stessa stregua di piazza Cavour, non risultano persone coinvolte o ferite.

La questione della manutenzione della città è urgente, pregnante visti i risvolti praticamente identici a ogni piovasco più intenso.