Oggi è morto Marco Rocco all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il giovane rimase coinvolto in un terribile incidente stradale in via Artiaco come riporta il sito Pozzuoli21. Troppo gravi le ferite riportate dopo lo scontro con un’auto che svoltava da un parcheggio. Il 24enne Marco viaggiava a bordo della sua motocicletta.

GRAVE INCIDENTE, SI PREGA PER SAVERIO

Giugliano e Mugnano si stringono nella preghiera per Saverio, il 16enne che è stato vittima di un incidente a Varcaturo ed è ricoverato all’ospedale san Giuliano. Il ragazzo era insieme ad alcuni amici, quando per motivi ancora da accertare è caduto dalla moto sulla quale viaggiava..

I fatti sono avvenuti l’altra notte a Varcaturo. Saverio è molto conosciuto a Mugnano, da dove proviene. Sui social, inoltre, sono già tantissimi i messaggi di supporto al 16enne che, in questo momento, si trova in ospedale in gravi condizioni.