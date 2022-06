Vacanze da incubo per Marco Verratti, furto da 3 mln di euro nella casa ad Ibiza

Vacanze da incubo per Marco Verratti. La scorsa domenica i ladri si sono intrufolati nella lussuosa dimora che il calciatore del Paris Saint-Germain ha preso in affitto nell’incantevole cornice delle isole Baleari per passare le vacanze con la moglie Jessica Aidi e i figli. La villa è di proprietà di Ronaldo il Fenomeno . Il centrocampista della Nazionale italiana pare l’abbia affittata per ben 290.000 euro a settimana. L’immobile si trova su un’isola privata chiamata Sa Ferradura, al largo della costa settentrionale di Ibiza.

I ladri hanno approfittato della momentanea assenza del giocatore e della sua famiglia e si sono introdotti nella villa prelevando contanti, gioielli e orologi. Un bottino da 3 milioni di euro. Secondo la ricostruzione offerta dall’agenzia spagnola Efe al momento del furto nella residenza non c’era nessuno e non ci sono segni di effrazione ai vari ingressi. La denuncia è stata depositata presso la sede della Guardia Civil di Sant Josep. Verratti non ha ancora commentato pubblicamente l’accaduto.