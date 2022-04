Il dramma dopo il premio, la dottoressa Maria Sapio stroncata da un malore durante la cerimonia

Era stata appena premiata dall’Ordine dei Medici di Napoli per i 50 anni di laurea Maria Sapio, la dottoressa morta ieri dopo un malore. La 73enne, riporta fanpage, si è accasciata a terra poco dopo aver ricevuto il prestigioso riconoscimento, durante la cerimonia organizzata dall’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Napoli e provincia per premiare i “veterani” della medicina partenopea. Neuropsichiatra infantile, la dottoressa Maria Sapio era nella rosa dei 23 medici premiati con la medaglia dal presidente dell’Ordine Bruno Zuccarelli.

La specialista è deceduto poco dopo la consegna della medaglia a causa di un malore. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla dei colleghi presenti alla cerimonia e dei sanitari del 118, per lei non c’è stato nulla da fare. Il presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli Bruno Zuccarelli si è così espreso: “Quanto accaduto oggi ci addolora nel profondo. A nome di tutto il Consiglio direttivo esprimo un sentimento di vicinanza e di affetto alla famiglia della collega che oggi è stata colta da un malore e che purtroppo non ce l’ha fatta”.