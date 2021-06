Oggi il Cts dovrebbe esprimersi sul mantenimento dell’obbligo di mascherina all’aperto. Il 28 giugno tutta Italia potrebbe essere dichiarata bianca e proprio in quella data potrebbe esserci l’agognata ‘liberazione’.

Nell’incontro che si terrà tra i 12 membri del Comitato Tecnico Scientifico si annuncia un confronto con diverse sfumature. L’accordo potrebbe emergere già oggi o slittare di qualche giorno. Tra le valutazioni, potrebbe esserci appunto quella di fissare il termine dell’obbligo quando tutto il Paese sarà in zona bianca, dunque dal 28 giugno, aspettando che anche la Valle d’Aosta, l’unica regione ancora gialla, cambi colore. Il resto del Paese è bianco da oggi.

ADDIO ALLA MASCHERINA, L’ALTRA DATA

Invece c’è chi sostiene che per abbandonare la mascherina sia necessario aspettare almeno fino al lunedì successivo cioè il 5 luglio, alla luce del rischio varianti. Restano al momento i timori sulla diffusione della mutazione Delta, in particolare per i vaccinati solo con prima dose, che non sarebbero abbastanza protetti da evitare il contagio. Sembra tramontare invece, di fronte al trend costante di numeri in calo sui contagi, l’ipotesi per lo stop a metà del prossimo mese. Anche togliendo la mascherina bisognerà comunque mantenere il distanziamento se non si è congiunti e quest’ultima andrà comunque indossata nei luoghi a rischio assembramento.

LA SITUAZIONE IN CAMPANIA

“In Campania resta l’obbligo dell’esterno mascherina anche in estate. In aree frequentate bisogna mettere la mascherina magari in spiaggia si potrà toglierla“, ha annunciato de Luca venerdì scorso.