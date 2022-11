L’ultimo saluto a Mauro, il 12enne morto al Santobono dopo la partita

Sabato Sabato Mauro Balestrieri è deceduto all’ospedale Santobono di Napoli a causa di malore. Il 12enne ha accusato un malore dopo l’ultima è deceduto all’ospedale Santobono di Napoli a causa di malore come riporta Il Mattino. Il 12enne ha accusato un malore dopo l’ultima partita di rugby del Memorial Franco Ascantini svoltosi nell’impianto Alfredo Dell’Oste. Il ragazzino di 12 anni ha giocato nella squadra del IV Circolo didattico che era diventata un po’ la sua seconda famiglia. I funerali del giovanissimo si sono svolti ieri nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Costantinopoli e alla fine della funzione religiosa c’è stato il volo dei palloncini bianchi.

LE DEDICHE PER MAURO

“Debutto casalingo vittorioso per i nostri Under 15 opposti ai pari età dell’Arechi …ma oggi il risultato non conta. I ragazzi hanno voluto ricordare un loro compagno, Mauro Balestrieri, atleta del Rugby IV Circolo Benevento che troppo presto ha lasciato i campi da rugby volando in cielo come quei palloncini bianchi. CIAO MAURO CHE’ IL PIU VERDE DEI CAMPI TI ACCOLGA”, scrive l’Asd Rugby Salerno.

“Quando uno di “noi” ci lascia è sempre un momento triste ma quando una giovane vita vola via troppo presto è contro natura e tutto passa in secondo piano. Buon viaggio Mauro ….che la terra ti sia lieve piccolo grande rugbista”, dice Lucio.

IL VIDEO