Mille euro al mese ai giovani che restano nei piccoli comuni, la proposta in Campania

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Mille euro al mese per due anni ai giovani che scelgono di restare nei piccoli comuni della Campania o di tornarci, realizzando progetti utili alla comunità. È l’obiettivo della proposta di legge regionale che punta a contrastare lo spopolamento delle aree interne attraverso un sostegno economico definito «reddito di restanza».

Il testo, intitolato «Misure di contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne della Campania», è stato presentato da Raffaele Aveta, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, con l’adesione di Nino Simeone, capogruppo della lista Fico Presidente.

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Chi potrebbe ricevere il contributo

La misura è destinata ai giovani tra i 18 e i 45 anni e riguarda i comuni con meno di 2mila abitanti che presentano determinati requisiti legati alla posizione geografica, alla classificazione come aree interne o montane e alle difficoltà demografiche e nell’accesso ai servizi. La Regione potrebbe inoltre individuare altri comuni sulla base di elementi come il calo della popolazione, l’emigrazione giovanile e l’invecchiamento dei residenti.

Potrebbero partecipare sia coloro che vivono stabilmente nel comune da almeno 12 mesi, sia chi vi ha risieduto in passato per almeno un anno e si impegna a tornarvi prima di ricevere il primo pagamento. La residenza dovrebbe essere mantenuta per tutta la durata del sostegno. Ogni comune potrebbe avere al massimo cinque beneficiari contemporaneamente.

Mille euro al mese per progetti utili al paese

La proposta prevede due percorsi. Il primo, denominato «percorso di comunità», riconosce un assegno di mille euro mensili per un massimo di 24 mesi, senza possibilità di rinnovo. In cambio, il beneficiario dovrebbe realizzare un progetto di utilità sociale, culturale, educativa, ambientale o legato all’innovazione digitale, rispondendo a esigenze concrete del territorio.

Le attività dovrebbero essere valutate dalla Regione, dopo un parere motivato del Comune. Non potrebbero sostituire le normali funzioni degli uffici municipali né prestazioni da affidare attraverso procedure di gara.

Il secondo percorso è rivolto a chi vuole avviare una nuova impresa o subentrare in un’attività esistente, anche attraverso una cooperativa. In questo caso il contributo sarebbe di 800 euro al mese per un massimo di 18 mesi, accompagnato da un finanziamento fino a 25mila euro per le spese di avvio, oltre a formazione e tutoraggio. Gli eventuali guadagni dell’attività non ridurrebbero l’assegno.

Chi completa il percorso di comunità potrebbe accedere successivamente a quello d’impresa, se il progetto risulta coerente con quello iniziale. Il sostegno economico complessivo non potrebbe comunque superare 36 mesi e sarebbe possibile partecipare una sola volta. L’adesione alla misura non darebbe diritto a precedenze per assunzioni o incarichi nella pubblica amministrazione.

Il fondo da 21 milioni di euro

Per finanziare l’iniziativa, il testo prevede l’istituzione di un Fondo regionale da 21 milioni di euro nel triennio 2026-2028: un milione per il 2026 e dieci milioni per ciascuno dei due anni successivi. Il 70% delle risorse annuali sarebbe destinato agli assegni mensili, mentre il restante 30% servirebbe a finanziare gli investimenti e i contributi alle nuove imprese.

Secondo le stime riportate nella proposta, a regime si potrebbe arrivare a circa 580 assegni annuali per il percorso di comunità, ipotizzando che tutti i beneficiari scelgano questa formula. Le risorse per le imprese potrebbero invece coprire fino a 120 contributi da 25mila euro.

Il percorso legislativo non è però ancora concluso: il testo deve affrontare l’esame della Commissione regionale competente e i successivi passaggi istituzionali. La proposta prevede anche un monitoraggio degli effetti della misura, per verificare se i giovani beneficiari resteranno effettivamente nei comuni interessati anche dopo la fine del sostegno economico.