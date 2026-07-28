Minaccia il comandante Chiariello, denunciato affiliato al clan di camorra

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È stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di minacce un uomo di Pozzuoli, identificato dalla polizia provinciale di Caserta nel corso di un’attività di controllo sul litorale di Castel Volturno. L‘episodio si è verificato durante le operazioni di contrasto al bracconaggio ittico condotte dagli agenti nei pressi di un’area destinata all’attracco di imbarcazioni da pesca.

Il soggetto, identificato con le iniziali D.M., è stato fermato per un controllo dal comandante della polizia provinciale, colonnello Biagio Chiariello, e da un agente in abiti civili. Nel corso degli accertamenti, effettuati anche attraverso le banche dati in uso alle forze dell’ordine, sono emersi a suo carico precedenti di polizia, tra i quali estorsione e associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso.

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Durante il controllo del veicolo nella disponibilità dell’uomo è stata inoltre accertata l’assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Alla comunicazione del provvedimento di sequestro del mezzo, il soggetto si è rivolto al comandante della polizia provinciale con espressioni dal contenuto minaccioso e intimidatorio, motivo per il quale è stato successivamente denunciato all’autorità giudiziaria.

L’episodio si è verificato nell’ambito di una più ampia attività di controllo condotta dalla polizia provinciale sul litorale domizio per il contrasto al bracconaggio ittico e alle forme di illegalità ambientale. Nel corso delle operazioni sono stati effettuati ulteriori accertamenti, con l’identificazione di diverse persone e il sequestro di alcuni veicoli.

Resta alta l’attenzione della polizia provinciale sul territorio di Castel Volturno e sull’intero litorale domizio, nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo finalizzate alla tutela dell’ambiente e al contrasto dei fenomeni di illegalità.