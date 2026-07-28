Tragedia nel Casertano, Domenico Ciccarelli muore annegato nel laghetto

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Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Triflisco, nel territorio di Bellona, dove Domenico Ciccarelli, 41 anni e residente a Curti, ha perso la vita dopo essersi tuffato nelle acque sorgive della zona. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe accusato un improvviso malore subito dopo il tuffo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorritori fluviali, il personale del 118 con un’équipe rianimativa e i Carabinieri, che hanno recuperato il 41enne e tentato a lungo di rianimarlo, senza però riuscire a salvargli la vita. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre nelle ultime ore è stata esclusa l’ipotesi di un gesto volontario. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nelle comunità di Bellona e Curti, dove l’uomo era molto conosciuto.