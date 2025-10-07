PUBBLICITÀ
HomeCronacaMinorenne di Scampia accusato di estorsione pluriaggravata, reato estinto con la messa...
CronacaCronaca locale

Minorenne di Scampia accusato di estorsione pluriaggravata, reato estinto con la messa alla prova

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
PUBBLICITÀ

I fatti risalgono al 4 ottobre 2023, quando il minorenne G.P. di Scampia, in concorso con soggetti rimasti ignoti ha finto di essere un maresciallo dell’arma dei carabinieri per sottrarre 15 mila euro in contanti ad una donna anziana in provincia di Roma.
Assistito dallo studio legale Cacciapuoti, il minorenne, dopo l’ammissione alla messa alla prova avvenuta all’udienza del 6 febbraio 2024, ha ottenuto dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Roma una sentenza di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova nei confronti di G. P.
Il giovane di Scampia, difeso dall’avvocato Daniele Cacciapuoti del foro di Napoli Nord, ha affrontato un percorso di affidamento ai servizi sociali di ben 20 mesi. Durante tale periodo il giovane partenopeo ha svolto più attività coordinate dall’ufficio Uepe di Napoli, con l’ausilio di tutti gli operatori sociali che hanno consentito il suo reinserimento evitando il la detenzione carceraria.
La difesa si dichiara soddisfatta dell’epilogo felice del processo, dimostrando la possibilità di ottenere risultati positivi da una vicenda peculiare in grado di respingere l’idea del carcere come unica risposta al crimine.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati