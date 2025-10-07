I fatti risalgono al 4 ottobre 2023, quando il minorenne G.P. di Scampia, in concorso con soggetti rimasti ignoti ha finto di essere un maresciallo dell’arma dei carabinieri per sottrarre 15 mila euro in contanti ad una donna anziana in provincia di Roma.
Assistito dallo studio legale Cacciapuoti, il minorenne, dopo l’ammissione alla messa alla prova avvenuta all’udienza del 6 febbraio 2024, ha ottenuto dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Roma una sentenza di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova nei confronti di G. P.
Il giovane di Scampia, difeso dall’avvocato Daniele Cacciapuoti del foro di Napoli Nord, ha affrontato un percorso di affidamento ai servizi sociali di ben 20 mesi. Durante tale periodo il giovane partenopeo ha svolto più attività coordinate dall’ufficio Uepe di Napoli, con l’ausilio di tutti gli operatori sociali che hanno consentito il suo reinserimento evitando il la detenzione carceraria.
La difesa si dichiara soddisfatta dell’epilogo felice del processo, dimostrando la possibilità di ottenere risultati positivi da una vicenda peculiare in grado di respingere l’idea del carcere come unica risposta al crimine.
Minorenne di Scampia accusato di estorsione pluriaggravata, reato estinto con la messa alla prova
