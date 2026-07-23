Perde il controllo del T Max, 65enne muore a Ischia

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Ieri pomeriggio i carabinieri sono intervenuti a via Castiglione a Casamicciola. Poco prima e per cause in corso di accertamento un 65enne di Ischia in sella al proprio Yamaha T Max perdeva il controllo del mezzo andando a sbattere contro un albero. Il 65enne è stato trasferito nell’ospedale Rizzolli di Lacco Ameno dove è deceduto. La salma, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stata sequestrata per l’autopsia. Il mezzo è stato sequestrato.

Tragedia a Ischia, trovato il corpo senza vita di un uomo in strada

Macabra scoperta nel pomeriggio del 22 luglio, a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato all’interno dell’ex Pio Monte della Misericordia, in un’area particolarmente difficile da raggiungere. La vittima sarebbe un 47enne di nazionalità polacca. Non è escluso che possa trattarsi di una persona senza fissa dimora che aveva trovato riparo nella struttura abbandonata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal comandante Maria Funiciello, che hanno effettuato i primi accertamenti e provveduto a mettere in sicurezza la zona.

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Il medico legale, arrivato sul luogo del ritrovamento, ha eseguito un primo esame esterno della salma senza riuscire, al momento, a stabilire con certezza quando sia avvenuto il decesso. Le condizioni del corpo farebbero comunque ipotizzare che la morte possa risalire a diverso tempo fa. Saranno gli ulteriori esami a chiarire sia le cause del decesso sia la precisa collocazione temporale. Accanto all’uomo sono stati trovati alcuni effetti personali, tra cui numerosi farmaci e prescrizioni mediche. Elementi che ora sono sotto esame degli investigatori e che potrebbero rivelarsi utili per confermare l’identità della vittima e ricostruire gli ultimi giorni della sua vita. Da una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato seguito da strutture sanitarie dell’Asl Napoli 2 Nord.