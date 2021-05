Con la Roma che ha clamorosamente scelto José Mourinho, il nome di Maurizio Sarri torna buono come prossimo allenatore del Napoli.

Nuovo allenatore Napoli, torna di moda Maurizio Sarri

Il Maestro, che sembrava sul punto di dover firmare con la Roma, è nuovamente sul mercato e ciò non lascia indifferenti i tifosi del Napoli. Tifosi che tanto lo avevano amato prima dell’inaspettato tradimento e che sarebbero pronti a perdonarlo pur di rivivere lo spettacolo di quella che sembrava una macchina perfetta.

Mourinho alla Roma, libera Sarri

I rapporti tra l’ex Juventus e Chelsea ed Aurelio De Laurentiis sono tornati pacifici e nei mesi scorsi c’era stato più di un approccio tra le parti. Il Napoli, che con ogni probabilità saluterà Gattuso, è in cerca del nuovo allenatore e Giuntoli vedrebbe particolarmente bene il ritorno di Maurizio Sarri.

Con lo Special One sul Tevere, il Maestro ritroverà il Vesuvio?

Come detto in precedenza, sembrava tutto fatto per Sarri alla Roma fino al primo pomeriggio di oggi, quando è invece arrivata l’ufficialità dell’arrivo dello Special One sulla sponda del Tevere.

Ora non resta che attendere le prossime mosse di Adl. Come noto in pole per la panchina azzurra c’è Luciano Spalletti, ma, come direbbe Antonello Venditti, “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.