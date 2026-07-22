Muore sul lavoro nel Casertano, Gricignano d’Aversa piange Tommaso Di Foggia

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Profondo cordoglio a Gricignano di Aversa per la scomparsa di Tommaso Di Foggia, l’operaio di 62 anni deceduto nella mattinata di oggi mentre era impegnato in un intervento di lavoro in via Albana, a Santa Maria Capua Vetere, nelle vicinanze della sede del Municipio.

Secondo una prima ricostruzione, riporta Edizione Caserta, l’uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore durante l’attività lavorativa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine e gli eventuali esami disposti dall’autorità competente a chiarire con precisione le cause del decesso. La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità di Gricignano di Aversa, dove Tommaso Di Foggia era molto conosciuto e stimato. Il sindaco Vittorio Lettieri ha voluto esprimere il proprio cordoglio attraverso un messaggio pubblicato sui social.

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«Ho appreso con profondo dolore la straziante notizia della prematura scomparsa di Tommaso, nostro concittadino, deceduto sul posto di lavoro. Una tragedia che lascia sgomenta l’intera comunità gricignanese, di fronte alla quale è davvero difficile trovare le parole giuste. In momenti come questi, il silenzio rappresenta la forma più autentica di rispetto e di partecipazione al dolore. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze e la sincera vicinanza dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Gricignano». Mentre proseguono gli accertamenti per fare piena luce sull’accaduto, l’intera cittadina si stringe attorno alla famiglia del 62enne in questo momento di grande dolore.