Napoli, Allegri aspetta il colpo: in bilico il destino di Lang, Lucca e Savic

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Con gli arrivi di Favasuli e Badiashile il mercato del Napoli è finalmente entrato nel vivo. Al netto dell’idea di assicurare un big a Max Allegri (Manna continua a tenere d’occhio Gabriel Jesus dell’Arsenal, gli azzurri si concentreranno prettamente sulle uscite. Manna ha da sistemare ancora sei esuberi, metà ancora sullo stomaco dalla scellarata stagione 2023/2024. Cajuste e Lindstrom non sono a Castel Volturno con il resto della squadra e attendono soltanto di conoscere la loro nuova sistemazione, che avverrà quasi certamente in prestito. Discorso simile per Folorunsho e Ngonge che si allenano a Castel Volturno, ma non rientrano bei piani dell’allenatore. Ha tanto mercato in B Walid Cheddira, che il Napoli spera di poter cedere a titolo definitivo, mentre in cadetteria finirà quasi certamente Obaretin per il quale non mancano le richieste.

Da sciogliere anche il rebus portiere: con Meret titolare, Milinkovic Savic dovrà decidere se restare in azzurro e mettere in discussione le gerarchie o cambiare aria. In caso di addio, Juan Musso dell’Atletico Madrid potrebbe essere più di un’idea per sostituire il serbo. Sul fronte attacco, non è detto che Lorenzo Lucca parta, anche se il Napoli dovesse riuscire a mettere le mani si Gabriel Jesus: la partenza di Noa Lang (per il quale non mancano le richieste) potrebbe bastare per fare spazio al brasiliano, considerando che Allegri potrebbe accontentarsi degli esterni attualmente in organico, soprattutto dopo l’arrivo di Costantino Favasuli in grado di giocare sia basso che alto sulle fasce.

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