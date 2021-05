Caos vaccini a Napoli: la campagna anti-Covid è a rischio disservizi a causa di false mail di convocazione per la seconda dose. Gli inviti riportano date errate, orari inesistenti e l’indicazione scorretta riguardo l’ingresso del centro vaccinale. Il problema è sorto ieri mattina quando i cittadini hanno ricevuto la mail di convocazione per la seconda dose. Una volta giunti al Covid Vaccine Center, alla Mostra d’Oltremare, si è scoperto che in realtà nessuno era stato inserito nel calendario del piano vaccinale. Sono circa 30 le persone che hanno ricevuto la falsa convocazione con lo stesso testo: “La sua convocazione è stata ripianificata, si prega di presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria”.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.