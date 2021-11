Napoli, chiesta stangata in Appello per la banda del buco: assaltò la gioielleria Trucchi in Piazza dei Martiri

Nuova stangata, con qualche riduzione di pena, chiesta per la banda napoletana accusata di rapine con la tecnica della banda del buco. Davanti alla Corte di Appello di Napoli – seconda sezione penale Presidente Dott.ssa Domenica Miele – si è tenuta la requisitoria con le richieste del Procuratore Generale, Dott.ssa Valleverdina Cassaniello, per i 13 imputati nel processo.

Per Rosario Lucente chiesti 10 anni e 4 mesi (13 anni in primo grado); Gennaro Panaccio chiesti 7 anni e 6 mesi (8 anni in primo grado); Benedetto Ricci chiesti 9 anni e 2 mesi (9 anni e 8 mesi in primo grado); Salvatore Prinno chiesti 9 anni e 10 mesi (12 in primo grado); Ciro Caso chiesti 5 anni e 6 mesi (6 anni in primo grado); Franco Raiola chiesti 6 anni e 8 mesi (8 anni in primo grado); Salvatore Cortese chiesti 8 anni (8 anni e 8 mesi in primo grado); Antonio Cortese chiesti 8 anni e 4 mesi (9 anni in primo grado); Ciro D’Ambrosio chiesti 6 anni (7 anni in primo grado); Salvatore Troise chiesti 6 anni (6 anni e 8 mesi in primo grado); Giuseppe Cacciapuoti chiesti 2 anni (2 anni e 2 mesi in primo grado); Gaetano Mallardo chiesti 2 anni e 2 mesi (3 anni e 3 mesi in primo grado), Antonio Caccavallo chiesti 8 anni e 2 mesi (9 anni in primo grado),

Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati Salvatore Impradice, Matteo Casertano, Giovanni Nappa, Luigi Poziello e Titti Romano.

Come agiva la banda

Tra i colpi di cui è accusato il gruppo, c’è anche quello portato a termine (l’undici giugno del 2019) in danno della gioielleria Trucchi, in Piazza dei Martiri a Napoli. I rapinatori avevano basi ai Quartieri Spagnoli e si erano uniti sotto un’unica bandiera nonostante la provenienza da due gang: una capeggiata da Gennaro Panaccio, un ex Mariano soprannominato “Gennaro e’ Montesanto”, e l’altro da Rosario Lucente. Nel gruppone c’era anche un arzillo 77enne, al quale per l’età sono stati concessi gli arresti domiciliari: Benedetto Ricci, ex operaio fognatore del Comune. Così come non mancava il “palo”: Ciro Caso, che per una settimana prima del colpo si aggirava per piazza dei Martiri. L’indagine ebbe inizio in seguito a un tentativo di rapina commesso, il 27 febbraio 2019, ai danni di un ufficio postale in corso Vittorio Emanuele con la tecnica del buco.

Oltre a Panaccio e Lucente, fondamentali erano le figure di Prinno e Caso, esecutori materiali dei colpi. Gli altri avevano mansioni secondarie, ma pur sempre propedeutiche alla fase esecutiva. L’11 giugno 2019poche ore dopo la rapina nella gioielleria Trucchi, nel rione lotto 0 a Ponticelli dopo un rocambolesco inseguimento, è stata trovata la refurtiva in un appartamento nella disponibilità di Troise.