Napoli e Hojlund sempre più vicini, c’è l’intesa col giocatore sull’ingaggio

Passi concreti, in avanti, nella trattativa tra Napoli e Manchester United per portare in azzurro Rasmus Hojlund.

E’ in corso, in questi minuti, la video call tra dirigenza azzurra e gli agenti del centravanti danese, con cui si sarebbe già trovato un accordo di massima sull’ingaggio. Hojlund andrebbe a percepire circa 5 milioni annui più bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi professionali, fino al 2030. Contratto, dunque, che sarebbe della durata di 5 anni.

Accordo di massima raggiunto anche con lo United: si tratta sulla base di un prestito con opzione (non è ancora chiaro se sarà diritto oppure obbligo di riscatto, ma stando alle prime indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un prestito con diritto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni).

Napoli e Hojlund sarebbero, quindi, sempre più vicini. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva.