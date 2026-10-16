Napoli, follia al liceo Rossini durante l’occupazione: ragazzi con lo scooter in palestra

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Un motorino che sfreccia all’interno della palestra di una scuola, tra urla, cori e studenti che assistono alla scena. È quanto mostrerebbe un video diventato virale sui social, girato durante l’occupazione della succursale dell’Istituto professionale statale G. Rossini, l’alberghiero con sede centrale in via Terracina e una succursale in via di Pozzuoli, a Napoli.

Nelle immagini, diffuse anche attraverso i canali social del deputato Francesco Emilio Borrelli, si vedrebbero alcuni giovani entrare nella palestra a bordo di uno scooter. Il mezzo, con più persone a bordo e senza casco, percorre a velocità sostenuta il pavimento gommato della struttura, recentemente rinnovata, mentre intorno si sentono grida e incitamenti. A segnalare l’episodio al parlamentare sarebbe stato un cittadino, che ha accompagnato il filmato con un messaggio di sconcerto: «Francesco, guarda come occupano la scuola oggi. Assurdo! Palestra nuova appena consegnata». L’accaduto riaccende l’attenzione sulle condizioni in cui vengono utilizzati gli spazi scolastici durante le occupazioni. Oltre ai possibili danni a una palestra appena rinnovata, la condotta mostrata nel video avrebbe potuto mettere a rischio l’incolumità dei ragazzi presenti. Ora si chiede di fare chiarezza sull’episodio e di risalire ai responsabili, anche attraverso l’analisi delle immagini che documenterebbero la scena. PUBBLICITÀ