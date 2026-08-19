Napoli, idea scambio Lucca-Fagioli: Manna segue tre attaccanti delle big di Premier

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Giovanni Manna non smette un attimo di pensare alle possibili occasioni di mercatodalla Premier, il ds vuole il colpo ad effetto e segue con attenzione quanto accade in casa delle big d’Oltremanica. Gli esuberi di Arsenal, Manchester United e Chelsea fanno gola al Napoli che non ha smentito l’interesse per Gabriel Jesus. il calciatore brasiliano, al netto delle condizioni fisiche, sarebbe ideale per Max Allegri che potrebbe utlizzarlo insieme o come alternativa ad Hojlund. Caratteristiche simili a quelle di Joshua Zirkzee che vuole lasciare Old Trafford e guarda con simpatia all’Italia dove qualche anno fa si era messo in mostra con la maglia del Bologna. I Red Devils, così come i Gunners, intendono privarsi dei loro attaccanti soltanto a titolo definitivo e quindi, prima di andare all’assalto, Manna dovrà monetizzare dalla cessione di Nao Lang, unico tra i cedibili partenopei ad avere un discreto mercato.

Nelle ultime ore c’è stato anche un timido approccio a Nicolas Jackson, destinato a lasciare il Chelsea dopo il prestito al Bayern Monaco. Il senegalese ha una valutazione altissima, ma potrebbe (a differenza di Zirkzee e Jesus) essere ceduto in prestito con diritto di riscatto nelle ultime ore di mercato, come accaduto già poco meno di un anno fa.

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Allegri spera, dunque, di avere un top dalla Premier, ma intanto si accontenta di Badiashile e Favasuli che si aggregheranno alla squadra già per l’esordio in campionato di Marassi con il Genoa. Contro i rossoblu ci saranno anche Lorenzo Lucca e Zambo Anguissa, i cui destini potrebbero intrecciarsi in chiave mercato. Il camerunense è richiesto fortemente dall’Atalanta ed ha diversi estimatori tra Turchia ed Arabia Saudita, la sua eventuale partenza potrebbe essere colmata dall’Arrivo di Niccolò Fagioli, in uscita dalla Fiorentina e notoriamente gradito ad Allegri: fu proprio Max a lanciarlo nella Juventus ed aprirgli le porte del grande calcio. Fagioli potrebbe rientrare in uno scambio di prestiti tra il Napoli e la Viola, che da tempo è sulle orme di Lorenzo Lucca. Tutto però è legato all’eventuale cessione di Moise Kean al Como.