Previsioni meteo Napoli. Una vera e propria ondata di gelo sta investendo Napoli negli ultimi giorni. A farla da padrone sono stati violenti temporali che si sono alternati a cieli prevalentemente nuvolosi. Il tutto, condito da un brusco calo delle temperature. Insomma, l’estate e ormai un ricordo e l’inizio d’autunno pare essere uno dei più freddi degli ultimi anni.

Da questa settimana, però, le temperature torneranno ad alzarsi lievemente. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, oggi toccheremo i 20°C, mentre la minima sarà di 12°C.

Previsioni meteo Napoli

Previsioni meteo a Napoli martedi 12 ottobre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2995m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni meteo a Napoli mercoledì 13 ottobre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata di mercoledì la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2291m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. (3bmeteo.com).

Fino alla mezzanotte di ieri, sulla Campania vigeva l’allerta meteo prorogata dalla Protezione Civile.