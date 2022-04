“Mi vuoi sposare?”. Proposta di nozze tra le nuvole, coppia di Napoli fa festa in aereo

“Mi vuoi sposare?“. Proposta di nozze tra le nuvole, la coppia fa festa in aereo. Un volo Wizz Air partito da Sharm el-Sheikh e diretto all’aeroporto di Napoli si è trasformato in un’occasione di festa collettiva. Ieri nel viaggio intercontinentale Marco De Rosa ha chiesto la mano di Adele Ribera attraverso la filodiffusione dell’aereo. Il personale di volo è stato complice del giovane, infatti, gli assistenti hanno chiamato la ragazza raggiungere il futuro sposo. Dopo il ‘si’ pronunciato davanti ai passeggeri e ai membri dell’equipaggio è iniziata la festa tra palloncini, applausi e ringraziamenti. Marco è un impiegato di Poste Italiane nato a Napoli ma residente a Gaeta mentre Adele è nata a Mugnano ed abita a Marano.

IL VIDEO: “MI VUOI SPOSARE?”

A Napoli proposta di matrimonio sulla pizza: Laura dice sì

Una proposta di matrimonio assolutamente insolita e originale. Lo scorso dicembre un ragazzo ha deciso di chiedere la mano della fidanzata con una pizza, scrivendo la fatidica domanda con la mozzarella. Protagonisti di questa storia due giovani: Laura e Frank. La location? Ovviamente Napoli! In particolare, nel quartiere di Soccavo, dove Errico Porzio ha il suo ristorante. Porzio si è fatto strada sui social, raggiungendo una certa fama, tramite i suoi divertenti e appetitosi video su TikTok.

GUARDA IL VIDEO DELLA PROPOSTA

Errico Porzio, il pizzaiolo che ha reso possibile la proposta

Il ragazzo, cliente di Errico Porzio, ha scelto la sua pizzeria di Soccavo per fare la proposta più importante della sua vita alla fidanzata. Il video del momento magico è stato condiviso sulla pagina Facebook del noto pizzaiolo napoletano. “Ormai abbiamo smesso di essere una pizzeria, per diventare una chiesa dove si celebra l’amore per la pizza e non solo. Tanti auguri a Frank e Laura”, queste le parole di Porzio.

La sorpresa al ristorante con la “pizza speciale”

Nel filmato si vede il pizzaiolo preparare la ‘pizza speciale’. La base di una semplice margherita, ma con la mozzarella ha creato le lettere per scrivere: “Mi vuoi sposare“. E con la ricotta ha decorato il resto di quello che è un vero e proprio quadro. Poi ha coperto il tutto con pasta per la pizza e una volta arrivato al tavolo, davanti a Laura, che era evidentemente emozionata, ha ‘spacchettato’ il piatto.

L’ironia e l’emozione del magico momento

La giovane si è commossa, mentre Frank si è inginocchiato per darle l’anello. La risposta? Ovviamente è stata ‘sì‘ tra i numerosi clienti che erano presenti in sala. Frank, anche lui emozionato, si dimentica però la cosa più importante. “L’anello me lo vuoi mettere?” chiede la futura sposa. Il video si conclude con i migliori auguri alla coppia da parte del pizzaiolo, ma anche con un consiglio. “Auguri e figli maschi! E se nasce femmina, chiamatela Margherita“.