Da Napoli a Salerno per rubare, banda nei guai dopo l’inseguimento con i carabinieri

Quattro uomini di Napoli, tutti pregiudicati, sono stati denunciati per reati di resistenza a pubblico ufficiale e possesso di arnesi atti allo scasso. A bloccarli i carabinieri di Salerno, impegnati in un controllo straordinario del territorio. Nella notte, infatti, i militari hanno intimato l’alt ad un’auto che però ha cercato di dileguarsi, senza però ottenere risultati.

Nel corso della perquisizione, trovati diversi attrezzi, guanti e altro materiale utilizzato molto probabilmente per compiere furti in abitazioni. Quanto rinvenuto dai miliari messo sotto chiave, mentre a carico dei quattro pregiudicati proposto il foglio di via obbligatorio.

Napoli, adesso rubano anche la benzina: è allarme nel quartiere

Gli automobilisti napoletani non possono proprio dormire sonni tranquilli. Dopo le autoradio, le ruote, i catalizzatori, anche la benzina rubata. Come testimonia un video (registrato lo scorso 19 dicembre) proveniente da una telecamera di sorveglianza di un commerciante di via Giuseppe Testa, in zona Cavalleggeri, che si è rivolto a Consigliere di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, è molto facile procurarsi del carburante da un’auto in sosta.

Il modus operandi

Una volta individuata la ’preda’, una vettura che consente di accedere facilmente all’imboccatura del serbatoio, si infila in quest’ultima un tubo di gomma nel quale si aspira fortemente per creare quel vuoto d’aria che poi permetterà alla benzina presente nel serbatoio di risalire in esso per poi confluire in una tanica che viene collocata all’ estremità del tubo. Una volta riempita la tanica, l’impresa è compiuta.

Le parole di Francesco Emilio Borrelli

“Le strade ed i cittadini sono in balia dei delinquenti e dalla micro-criminalità. La gente onesta si vede continuamente danneggiata e derubata e non può fare altro che assistere impotente a tali soprusi. L’operazione del furto della benzina è durata quasi 12 minuti, il che dimostra come alcune zone siano davvero molto poco pattugliate e sorvegliate. Noi chiediamo, appunto, maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine ed un programma di prevenzione furti che possa ridare serenità e sicurezza ai cittadini, stanchi di tale situazione“, ha dichiarato Borrelli.