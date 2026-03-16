Napoli si ferma per l’ultimo saluto a Cinzia Oscar: funerali tra musica, lacrime e ricordi

PUBBLICITÀ

Napoli ha dato oggi l’ultimo saluto a Cinzia Oscar, storica voce della musica partenopea e protagonista della sceneggiata napoletana. I funerali della cantante si sono svolti nel pomeriggio nella Basilica di Santa Maria della Sanità, nel cuore del Rione Sanità, dove centinaia di persone si sono riunite per omaggiare un’artista che ha lasciato un segno profondo nella cultura musicale della città. Fin dalle prime ore del pomeriggio, la chiesa e le strade circostanti si sono riempite di amici, familiari, fan e colleghi del mondo dello spettacolo. Il mondo della musica napoletana si è stretto attorno alla famiglia dell’artista per accompagnarla nel suo ultimo viaggio. Tra i presenti anche il cantante Nino D’Angelo, che sui social aveva ricordato con affetto l’amica con parole cariche di emozione e nostalgia.

L’atmosfera durante la cerimonia è stata intensa e commovente. Molti colleghi cantanti e artisti napoletani hanno voluto partecipare per testimoniare il legame con Cinzia Oscar, una delle interpreti più amate della canzone popolare e della sceneggiata, genere che per anni ha raccontato le storie e le emozioni della Napoli più autentica. Napoli ha dato oggi l’ultimo, commosso saluto a Cinzia Oscar, storica voce della musica partenopea e protagonista indimenticata della sceneggiata napoletana. I funerali della cantante si sono svolti nel pomeriggio nella Basilica di Santa Maria della Sanità, nel cuore del Rione Sanità, dove centinaia di persone si sono riunite per rendere omaggio a un’artista che ha lasciato un segno profondo nella cultura musicale della città.

PUBBLICITÀ

Fin dalle prime ore del pomeriggio la chiesa e le strade circostanti si sono riempite di amici, familiari, fan e colleghi del mondo dello spettacolo. Un afflusso continuo di persone ha voluto testimoniare l’affetto e la stima per una cantante che, con la sua voce intensa e la sua presenza scenica, ha accompagnato intere generazioni di appassionati della musica napoletana.

Il mondo della canzone partenopea si è stretto attorno alla famiglia dell’artista per accompagnarla simbolicamente nel suo ultimo viaggio. Tra i presenti anche il cantante Nino D’Angelo, che già nelle ore successive alla notizia della scomparsa aveva voluto ricordare pubblicamente l’amica con parole cariche di emozione e nostalgia, sottolineando il legame umano e artistico che li aveva uniti negli anni.

Durante la cerimonia il clima è stato particolarmente intenso e carico di commozione. Molti colleghi cantanti e artisti napoletani hanno voluto partecipare per testimoniare il loro affetto e il rispetto verso una delle interpreti più amate della canzone popolare e della sceneggiata, genere teatrale e musicale che per decenni ha raccontato storie di passione, sacrificio e vita quotidiana della Napoli più autentica.

Tra lacrime, applausi e lunghi momenti di silenzio, Napoli ha salutato una delle sue voci più rappresentative. L’eredità artistica di Cinzia Oscar resta viva nelle sue canzoni e nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di ascoltarla dal vivo o di condividere con lei il palco. Un addio carico di dolore, ma anche di gratitudine per tutto ciò che ha saputo regalare alla sua città.