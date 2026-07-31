Gioia a Grumo Nevano, Franco dimesso dall’ospedale dopo il pestaggio

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Stamattina Franco, l’anziano di quasi 70 anni brutalmente aggredito in piazza a Grumo Nevano, ha finalmente lasciato l’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, accolto all’uscita dall’affetto di familiari e amici. Nella serata di ieri, il deputato Francesco Emilio Borrelli, affiancato dal consigliere regionale AVS Carlo Ceprano e da Rosario Pugliese di Europa Verde, si è recato prima in Consiglio Comunale e poi sul luogo dell’aggressione per esprimere massima solidarietà al figlio della vittima. Proprio durante il sopralluogo si sono registrati forti momenti di tensione con alcuni giovani del posto, amici del diciottenne arrestato, che persino in diretta hanno continuato a difendere e giustificare il responsabile del pestaggio.

Le parole del figlio della vittima

Pestaggio a Grumo Nevano, la denuncia di Borrelli e Ceparano

“La situazione è drammatica e la piazza è ormai letteralmente sotto assedio” – dichiarano Borrelli e Ceparano. “Abbiamo assistito a scene surreali: ragazzini che senza alcun senso di vergogna o rispetto per un uomo che lotta tra la vita e la morte continuano a giustificare una violenza disumana. C’è un degrado sociale e culturale spaventoso. Manca del tutto un piano di sicurezza sul territorio: tutte le forze dell’ordine sono state dirottate su Caivano e nei paesi limitrofi lo Stato sembra ormai completamente assente. Ieri sera, infatti, nonostante la gravità dei fatti e la tensione palpabile, in quella piazza non c’era neanche un presidio o una pattuglia di controllo.”

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Duro anche l’allarme lanciato dai residenti e dai genitori presenti al confronto:

“Molti cittadini e famiglie del posto ci hanno detto chiaramente che così non si può andare avanti. Servono interventi straordinari sui minorenni a rischio e sulle loro famiglie. Se la risposta dello Stato non sarà immediata e sanzionatoria, la deriva sociale di queste piazze diventerà irreversibile.”