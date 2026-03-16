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Napoli si prepara all’ultimo saluto a Cinzia Oscar: attesi amici e artisti della musica napoletana

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
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Napoli si prepara all’ultimo saluto a Cinzia Oscar attesi amici e artisti della musica napoletana
Napoli si prepara all’ultimo saluto a Cinzia Oscar attesi amici e artisti della musica napoletana
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Napoli si prepara a dare l’ultimo saluto alla cantante Cinzia Oscar, storica interprete della canzone partenopea scomparsa nei giorni scorsi dopo una lunga malattia. I funerali dell’artista si terranno tra poco nella Basilica di Santa Maria della Sanità, nel cuore del Rione Sanità, quartiere profondamente legato alla tradizione musicale e popolare della città.

Per l’occasione è attesa una grande partecipazione di pubblico. Amici, familiari, fan e numerosi colleghi del mondo della musica napoletana si riuniranno per rendere omaggio a una delle voci più amate della sceneggiata e della canzone popolare. Tra i presenti sono attesi diversi artisti e protagonisti dello spettacolo partenopeo, molti dei quali hanno condiviso con lei palcoscenici, collaborazioni e momenti di carriera. Anche il cantante Nino D’Angelo, che ha ricordato con affetto l’artista, potrebbe essere tra coloro che parteciperanno alla cerimonia per salutarla un’ultima volta.

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La scomparsa di Cinzia Oscar ha colpito profondamente il mondo della musica napoletana. Con la sua voce intensa e il suo stile inconfondibile, l’artista è stata per anni una protagonista della tradizione musicale partenopea, portando sul palco storie e sentimenti della cultura popolare napoletana. L’attesa per i funerali è carica di emozione: Napoli si prepara a stringersi attorno alla famiglia dell’artista per accompagnarla nel suo ultimo viaggio, in una cerimonia che si preannuncia partecipata e ricca di ricordi. Ancora una volta la città dimostra il forte legame con i suoi artisti, pronta a salutare con affetto una cantante che con la sua musica ha fatto emozionare generazioni di appassionati

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Antonio Mangione
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Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

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