Napoli si prepara all’ultimo saluto a Cinzia Oscar: attesi amici e artisti della musica napoletana

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Napoli si prepara a dare l’ultimo saluto alla cantante Cinzia Oscar, storica interprete della canzone partenopea scomparsa nei giorni scorsi dopo una lunga malattia. I funerali dell’artista si terranno tra poco nella Basilica di Santa Maria della Sanità, nel cuore del Rione Sanità, quartiere profondamente legato alla tradizione musicale e popolare della città.

Per l’occasione è attesa una grande partecipazione di pubblico. Amici, familiari, fan e numerosi colleghi del mondo della musica napoletana si riuniranno per rendere omaggio a una delle voci più amate della sceneggiata e della canzone popolare. Tra i presenti sono attesi diversi artisti e protagonisti dello spettacolo partenopeo, molti dei quali hanno condiviso con lei palcoscenici, collaborazioni e momenti di carriera. Anche il cantante Nino D’Angelo, che ha ricordato con affetto l’artista, potrebbe essere tra coloro che parteciperanno alla cerimonia per salutarla un’ultima volta.

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La scomparsa di Cinzia Oscar ha colpito profondamente il mondo della musica napoletana. Con la sua voce intensa e il suo stile inconfondibile, l’artista è stata per anni una protagonista della tradizione musicale partenopea, portando sul palco storie e sentimenti della cultura popolare napoletana. L’attesa per i funerali è carica di emozione: Napoli si prepara a stringersi attorno alla famiglia dell’artista per accompagnarla nel suo ultimo viaggio, in una cerimonia che si preannuncia partecipata e ricca di ricordi. Ancora una volta la città dimostra il forte legame con i suoi artisti, pronta a salutare con affetto una cantante che con la sua musica ha fatto emozionare generazioni di appassionati