Napoli, tra Juanlu e un mister X a centrocampo: Mazzocchi aspetta e spera

I tifosi del Napoli stanno seguendo con grande trepidazione questi ultimi gironi di mercato, tra questi vi è un supporter illustre: Pasquale Mazzocchi.

Il terzino originario di Barra segue con attenzione gli ultimi sviluppi delle trattative condotte da Giovanni Manna per capire se ci sarà ancora spazio per lui nella stagione appena cominciata.

Il futuro dell’ex Salernitana è legato all’eventuale arrivo dello spagnolo Juanlu Sanchez, prigioniero di una trattativa infinita tra Napoli e Siviglia.

Gli andalusi nelle ultime ore si sono mossi per l’acquisto dell’eventuale sostituto dell’under 21 iberico, aprendo, dunque, le porte alla cessione.

Il Napoli continua a monitorare la situazione ma non farà follie per Juanlu, cercando alternative in casa propria.

La soluzione Zanoli sarebbe ideale, essendo l’ex Genoa un prodotto del settore giovanile azzurro e quindi non pesando sulla lista da consegnare alla Lega Serie A.

Zanoli ha però mercato (l’Udinese ha presentato un’offerta da 5 milioni di euro) e non sarebbe in cima alle preferenze di Antonio Conte che, invece, come soluzione interna vedrebbe meglio Mazzocchi,

Dando per certo il ritorno di Elmas, Mazzocchi potrebbe prendere il posto in lista di Romelu Lukaku, cha sarebbe tagliato per poi rientrare a gennaio, quando l’infortunio (si spera) sarà soltanto un ricordo.

Pwr conservare la maglia azzurra Mazzocchi dovrà guardarsi anche dall’eventuale acquisto di Marco Brescianini: l’arrivo, con un anno di ritardo, del classe 2000, farebbe catapultare nuovamente fuori dalla lista l’esterno barrese con Zanoli ‘costretto’ a restare o con Leonardo Spinazzola dirottato sulla corsia destra a fare da vice Di Lorenzo.

Infine non è da escludere, che, viste le difficoltà per arridere a Brescianini, il Napoli possa virare su altri profili per il ruolo di vice Anguissa.

Manna sarebbe, infatti, da giorni a lavoro per assicurare un Mister X al centrocampo di Conte. Anche in questo caso il futuro di Mazzocchi dipenderebbe dalla carta di identità del calciatore: l’arrivo di un under, infatti, farebbe a Mazzocchi la certezza di restare (almeno fino a gennaio) in azzurro, in caso contrario sarà, purtroppo, il tempo dei saluti.