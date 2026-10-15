Non si ferma all’alt e fugge, Fabrizio Corona inseguito e denunciato: era senza patente

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L’alt per un controllo. L’auto che continua ad avanzare per strada. Poi l’inseguimento nel centro di Milano terminato con l’alt. Alla guida del Range Rover c’era Fabrizio Corona. E per lui è scattata una denuncia. È successo nella serata di mercoledì 14 ottobre.

Non si ferma all’alt dei carabinieri, Fabrizio Corona inseguito e denunciato: era senza patente

Tutto è iniziato all’angolo tra corso Sempione e via Moscati intorno alle 20.30. I carabinieri del nucleo radiomobile notano il suv e cercano di fermarlo per un controllo. Ma il conducente non ha ottemperato all’alt, anzi. A quel punto è scattato l’inseguimento che è durato poco più di 500 metri.

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Una volta fermato il veicolo i militari si sono resi conto che alla guida c’era Fabrizio Corona. Durante gli accertamenti è emerso che l’automobile era sottoposta a fermo amministrativo ed è stata quindi posta sotto sequestro. Corona, inoltre, è stato denunciato per aver violato l’articolo 192 comma 7-bis del Codice della strada, che punisce chi ignora l’invito delle forze dell’ordine a fermarsi per un controllo.

Querelato dalla premier Giorgia Meloni

I guai di Corona, tuttavia, sembrano non avere fine. Il prossimo 25 gennaio 2027, infatti, la premier Giorgia Meloni testimonierà al tribunale di Milano nel processo per diffamazione aggravata proprio contro Corona e l’ex direttore di Dillinger News, Luca Arnau. Il procedimento nasce dalla querela presentata dalla premier e dal deputato Manlio Messina per un articolo del 20 ottobre 2023 che ipotizzava una relazione tra i due dopo la fine del legame con Andrea Giambruno.

La testimonianza di Meloni chiuderà l’istruttoria; la requisitoria del pm e le discussioni finali sono state fissate per il 22 febbraio 2027.