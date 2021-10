Questa notte, intorno alle 2 i carabinieri della stazione di Ponticelli sono intervenuti in Via Luigi Crisconio altezza de civico 51, dove poco prima Carmine D’Onofrio (23enne incensurato) è stato attinto da colpi d’arma da fuoco. Era in strada insieme alla compagna convivente. E’ deceduto per le ferite riportate, presso il pronto soccorso di Villa Betania.

Sette i bossoli calibro 45mm repertati sul posto dai carabinieri. I militari della Compagnia di Poggioreale e quelli del Nucleo Investigativo di Napoli procedono per le indagini.